Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников

Вызвавшие споры данные о депортации крымских татар будут изъяты из учебников по истории Крыма. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова, передает в понедельник, 6 мая, ТАСС.

По ее словам, процесс изъятия планируется осуществить до конца мая текущего года.

Собеседница агентства добавила, что в данный момент разрабатываются соответствующие процедуры для решения этого вопроса. Она подчеркнула, что уже в новом учебном году крымские школьники получат отредактированные учебники.

В феврале сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории полуострова для десятых классов. Уточнялось, что, согласно его тексту, около 20 тысяч крымских татар во время Великой Отечественной войны служили «гитлеровцам с оружием в руках», а еще 14 тысяч «принимали участие в борьбе с партизанами».

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Представители Совета посчитали, что учебник содержит пропаганду ксенофобии и оправдывает депортацию народов России, в частности, крымских татар. Подчеркивалось, что учебник нарушает статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Согласно данным Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает более 268 тысяч человек из числа депортированных народов полуострова, из них крымских татар — 260,1 тысячи.

Во время Великой Отечественной войны, в период с 1941 по 1944 годы, насильственной депортации из Крыма подверглись более 183 тысяч крымских татар. Также принудительно переселены были греки, болгары, армяне, немцы и итальянцы. Верховный Совет СССР в 1989 году признал эти действия незаконными. В 2014-м, после вхождения Крыма в состав России по итогам референдума, президент России Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова, пострадавших в результате репрессивных актов.

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