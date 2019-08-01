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Российская школа уволила учителя-педофила и взяла его на работу сантехником

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Халдинская средняя школа

В Удмуртии школа, уволившая учителя информатики и физики за распространение детской порнографии, снова приняла его на работу на должность слесаря-сантехника. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

В декабре 2018 года мужчине дали условный срок за приобретение и хранение в целях распространения детской порнографии. Ему также на два года запретили работать с детьми. Приговор вступил в силу в марте 2019 года, после чего прокуратура потребовала уволить педагога.

На следующий день после расторжения трудового договора мужчину снова взяли на работу в школу на должность слесаря-сантехника. Прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть трудовой договор, иск удовлетворили.

В феврале прокуратура Казани организовала проверку в отношении педагога нескольких учебных заведений города Айрата Мухарлямова, бывшие ученицы которого рассказали о его домогательствах и сексуальном насилии. Семь бывших учениц Мухарлямова рассказали о том, как учитель истории спаивал их, раздевал и просил «доставить ему удовольствие» во время поездок на турниры по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (ЧГК).

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