Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России в Омске начали проверку в отношении местной жительницы, журналистки «Российской газеты» Натальи Граф. Поводом стала публикация в Facebook с жалобой на травлю ее сына со стороны учителей гимназии, написала женщина на своей странице в соцсети.

Граф рассказала, что на прошлой неделе к ней пришли из полиции, пока она была на работе, и вручили повестку с требованием явиться в Центр «Э». По ее словам, ребенок испугался и не мог уснуть до 4 часов ночи. Граф рассказала, что в правоохранительные органы на нее пожаловался «некий не существующий в природе родительский комитет "Росток"» и потребовал привлечь ее по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие. После этого якобы классная руководительница грубо отчитала мальчика на уроке физкультуры, а из-за постоянного стресса у ребенка развилась тахикардия и головная боль — его госпитализировали в неврологический стационар.

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«Как он должен ходить в школу, где учитель отворачивается от него и не разговаривает с ним и все против него? Что в это время происходит в душе у 14-летнего подростка? Взять в руки ружье или пойти и прыгнуть с крыши? Я не знаю, как его защитить», — писала тогда Граф.

Авторы жалобы обратили внимание на фразу «взять в руки ружье». Они посчитали, что, «пропагандируя оружие, Граф демонстрирует явно экстремистские наклонности», привела женщина их слова. «И вот этот мой крик о помощи спустя почти 9 месяцев после случившегося анонимщики сочли экстремистским», — возмутилась Граф. Также журналистку упрекнули в том, что она открыто призывает присылать ей негативную информацию про педагогов.

«Российская газета» выяснила, что родительского комитета «Росток», возможно, не существует: в гимназии № 62 заявили, что такого у них нет, об организации также не слышали в городском департаменте образования.

Как пишет NGS55.ru, в настоящий момент по заявлению идет проверка, поэтому юридический статус Граф пока не уточнен. Женщина намерена дождаться результатов проверки, чтобы определиться, как действовать дальше. Суд в Омске отказался привлечь руководство гимназии к административной ответственности. Мальчика перевели в другое учебное заведение.

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