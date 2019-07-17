Российский трудовик бил школьников указкой и шлангом за опоздания

В Кирово-Чепецке (Кировская область) учитель труда систематически избивал двух 13-летних подростков указкой, металлическим прутом или шлангом из-за опозданий на уроки и нахождение в момент перемены в классе. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, причиной побоев, наносимых учителем с 2018-го по апрель 2019 года, стала его личная неприязнь к детям. Следователи уточняют, что трудовик причинял подросткам физическую боль и психические страдания. Учитель нападал на детей на глазах у других учащихся и унижал их человеческое достоинство, говорится в сообщении главка.

Педагогу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК («Истязание»).

В январе сообщалось о завуче одной из школ Тольятти, которая побила пятиклассницу. Причиной недовольства преподавательницы послужило то, что девочка рисовала на уроке. На опубликованных кадрах видно, как завуч, держа в одной руке открытый учебник, второй рукой несколько раз бьет по лицу сидящую за первой партой ученицу.

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