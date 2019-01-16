Завуч избила пятиклассницу за рисунки на уроке

Завуч одной из школ Тольятти побила пятиклассницу на уроке. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 16 января.

По данным телеканала, причиной недовольства преподавателя послужило то, что девочка рисовала на уроке. На опубликованных кадрах видно, как завуч, держа в одной руке открытый учебник, второй рукой несколько раз бьет по лицу сидящую на первой парте ученицу.

«Вы с ума сошли?» — возмущается ученица в процессе конфликта с преподавателем.

«Я — да, а ты — нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как положено, как девочка-ученица», — отвечает преподавательница.

Как сообщили источники, завуч применяет физическую силу в отношении школьников не в первый раз.

13 января сообщалось, что школьники избили учительницу до потери сознания после того, как она попыталась разнять драку двоих учеников. Она получила удар по голове от 15-летнего учащегося. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее госпитализировали.

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