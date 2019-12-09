Предсказано появление на Земле гигантских зон смерти

Международный союз охраны природы и природных ресурсов МСОП опубликовал доклад, согласно которому уровень кислорода в океанах из-за глобального изменения климата опасно снизился. Это приведет к появлению на Земле гигантских зон смерти — непригодных для жизни участков океана, сообщает CBS News.

Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза. Шестьдесят лет назад только в 45 районах Мирового океана наблюдалась гипоксия, однако в 2011 году это число выросло до 700. При этом около 50 процентов потерь кислорода в верхних слоях океана вызвано климатическим потеплением.

Согласно предсказаниям специалистов, потепление воды из-за сжигания ископаемого топлива и сток удобрений с сельскохозяйственных полей (вызывает бурное цветение водорослей) будет способствовать снижению уровня кислорода примерно на 3-4 процента к 2100 году. В результате вырастут гигантские мертвые зоны, где в условиях сильной гипоксии не способны выживать морские организмы.

По словам исследователей, дезоксигенация угрожает крупным видам, включая тунца, марлина, рыбу-меч и акул. Снижение их численности может отразиться на жизни сотен миллионов человек, зависящих от рыбного промысла.

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