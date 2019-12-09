Россия сдала позиции на мировом рынке оружия

Россия за год сдала позиции на мировом рынке оружия — продажи по итогам 2018 года сократились на 0,4 процента по сравнению с 2017-м. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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В целом на долю России по итогам 2018 года пришлось 8,6 процента (36,2 миллиарда долларов) от общего объема продаж. Однако из-за общего роста мирового рынка оружия доля российских компаний в мире сократилась с 9,7 до 8,6 процента. Российским производителям удалось удержать за собой второе место в мире по продажам.

На первом месте с большим отрывом идут США. В 2018 году на их долю пришлось 59 процентов от общего объема мировых продаж (246 миллиардов долларов), что на 7,2 процента больше, чем в 2017-м.

В целом мировой рынок оружия в 2018 году составил 420 миллиардов долларов (плюс 4,6 процента к 2017-му). С 2002 года продажи оружия в мире выросли на 47 процентов, подсчитали эксперты.

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