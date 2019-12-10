Российская студентка захотела отключить гирлянду и получила удар током

В поселке Новосиньково Дмитировского района Подмосковья 17-летняя студентка получила удар током от елочной гирлянды и обожгла руку. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел 9 декабря. Родители студентки с утра ушли на работу, а она собиралась на учебу. Перед выходом из дома девушка решила выключить гирлянду, которая всю ночь горела на елке. Отмечается, что удлинитель накануне смастерил отец. Студентка выдернула его не из розетки, а из места, где провод подсоединялся к гирлянде, и пошла с ним в другую комнату.

По пути девушка случайно прикоснулась к оголенным концам шнура и получила удар током, который повредил ей руку. Она позвонила матери, та вызвала скорую помощь. Студентку госпитализировали, чтобы проверить работу сердца после удара. Отмечается, что ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Москве врачи спасли 14-летнего подростка из Тулы, который получил удар током в сердце, когда пытался достать котенка из трансформаторной будки. Подросток получил ожоги правой руки (4 процента) и стопы (2 процента). Уточняется, что пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия, а также суставы руки.

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