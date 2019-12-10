Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge

В США от бокового амиотрофического склероза (БАС) умер Питер Фрейтс. Об этом сообщается на сайте Бостонского колледжа.

Он скончался в возрасте 34 лет.

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В 2012 году ему поставили диагноз, а 2014 году Фрейтс стал вдохновителем благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge, по правилам которого участники должны были облиться ведром ледяной воды, перечислить деньги в фонд борьбы с этим заболеванием центральной нервной системы ALS Association и передать эстафету еще троим участникам.

Флешмоб приобрел вирусную популярность. Тогда в нем приняли участие многие мировые знаменитости, в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, бывший президент США Джордж Буш, писатель Стивен Кинг, музыканты, актеры и многие другие. Одним из самых оригинальных участников стал российский ученый Антон Коновалов, обливший себя жидким азотом, температура которого составляет минус 195 градусов по Цельсию. А белорусского школьника Дмитрия Дайнеко даже вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних после того, как он передал эстафету президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

За первые два месяца на финансирование исследований было пожертвовано более 115 миллионов долларов.

За идею флешмоба Фрейтс был номинирован на звание «Человек года» по версии журнала Time.

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