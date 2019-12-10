Раскрыта личность стрелка из чешской больницы

Мужчина, устроивший стрельбу в больнице в Чехии, был строительным инженером и утверждал, что страдает от болезни, которую никто не лечит. Об этом сообщает Aktualne.cz.

Начальник убийцы сообщил его имя — Цтирад В. По его словам, преступник был «одержим идеей того, что он серьезно болен, но никто не берется его лечить». Он также рассказал, что за последний месяц В. почти не появлялся на работе и взял больничный сроком на две недели.

Полицейские пока не подтвердили личность подозреваемого. Известно, что ему 42 года и что у него не было разрешения на оружие, с которым он совершил нападение.

Ранее сообщалось, что стрелок мог мстить за смерть ребенка во время родов. Он открыл стрельбу в больнице утром 10 декабря. В результате были ранены восемь человек, шесть из них скончались на месте.

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