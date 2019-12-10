Людей расстреляли в чешской больнице

Неизвестный расстрелял людей в больнице в городе Острава на востоке Чехии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что есть жертвы. По предварительным данным чешской полиции, в результате нападения были убиты как минимум четыре человека, еще двое ранены. Минздрав страны же сообщает о шести погибших.

Сейчас сотрудники больницы прервали свою работу, там действуют полицейские. В больницу прибыл полицейский спецназ и пожарные. К месту происшествия также направился полицейский вертолет.

Сообщается, что стрелок, напавший на людей, скрылся. По информации издания Aktualne.cz, правоохранительные органы разыскивают человека среднего роста в красной куртке.

«Мы просим позвонить по горячей линии всех, у кого есть какая-либо информация о случившемся», — говорится на странице полиции Чехии в Twitter. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

В 2015 году в Чехии девять человек погибли при стрельбе в ресторане в городе Угерски-Брод. Подозреваемый в стрельбе совершил самоубийство. Сообщалось, что 60-летний стрелок был психически нездоров.

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