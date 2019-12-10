Число погибших во время стрельбы в больнице Чехии увеличилось до шести

Число погибших во время стрельбы в больнице в чешском городе Острава увеличилось до шести. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех, передает Reuters.

Директор больницы рассказал чешскому телевидению, что число жертв может возрасти. Сейчас сотрудники больницы прервали свою работу, там действуют полицейские.

Также чешская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в своем Twitter. «Мы просим позвонить по горячей линии всех, у кого есть какая-либо информация о случившемся», — говорится на странице правоохранительных органов.

В сети уже появились кадры с места событий. На кадрах видно множество полицейских машин и стражей порядка. Здание больницы при этом оцеплено, у входа в него собралось множество людей.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в больнице, убил по меньшей мере шесть человек, после чего скрылся. Полиция разыскивает мужчину среднего роста в красной куртке.

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