Появились первые кадры с места стрельбы в Чехии

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В сети появились кадры, сделанные возле больницы в чешском городе Острава, где неизвестный расстрелял людей. Видео опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно множество полицейских машин и стражей порядка. Здание больницы при этом оцеплено, у входа в него собралось множество людей.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в больнице, убил по меньшей мере шесть человек, после чего скрылся. Полиция разыскивает мужчину в красной куртке среднего роста.

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