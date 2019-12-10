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Назван вероятный мотив расстрелявшего людей в чешской больнице

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Продолжение: Полиция Чехии показала фотографию стрелка из больницы

Мужчина, расстрелявший людей в больнице чешского города Острава, мог мстить. Об этом сообщает в своем Telegram-канале RT со ссылкой на местные СМИ.

По их информации, имеются данные о том, что у злоумышленника в больнице умер ребенок. Это произошло во время родов его жены. В настоящее время ведется поиск мужчины, который после стрельбы скрылся.

Как сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, погибшие — пациенты, которые ждали приема, передает портал Aktualne.cz.

Ранее полиция Чехии опубликовала на своей странице в Twitter пост с фотографией подозреваемого — мужчины в красной куртке. Однако позднее сообщение было удалено: в правоохранительных органах указали, что мужчина на снимке — важный свидетель. При этом, по основной версии, преступление совершил другой человек.

Мужчина открыл стрельбу в больнице, убив по меньшей мере шесть человек, утром 10 декабря.

Предыдущий расстрел с большим количеством жертв произошел в Чехии в 2015 году. Тогда в результате стрельбы в ресторане города Угерски-Брод погибли девять человек.

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Предыстория: Появились первые кадры с места стрельбы в Чехии
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