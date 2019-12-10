Полиция Чехии показала фотографию стрелка из больницы

Появились фотографии мужчины, которого считают главным подозреваемым в расстреле людей в больнице чешского города Острава. Снимки опубликованы на странице полиции Чехии в Twitter.
В общей сложности правоохранители выложили две фотографии. На одной из них мужчина изображен в анфас, на второй он запечатлен идущим по коридору.
По данным стражей порядка, преступник передвигается на серебристом Renault Laguna с номером 9T57401. В то же время местных жителей призывают не пытаться остановить стрелка, поскольку он, вероятнее всего, вооружен и опасен.
Ранее сообщалось, что мужчина мог мстить за смерть ребенка во время родов.
До этого полиция Чехии уже публиковала фотографию подозреваемого — мужчины в красной куртке. Однако позднее сообщение было удалено: в правоохранительных органах указали, что человек на снимке — важный свидетель.
Мужчина открыл стрельбу в больнице, убив по меньшей мере шесть человек, утром 10 декабря.
Предыдущий расстрел с большим количеством жертв произошел в Чехии в 2015 году. Тогда в результате стрельбы в ресторане города Угерски-Брод погибли девять человек.