Полиция Чехии показала фотографию стрелка из больницы

Появились фотографии мужчины, которого считают главным подозреваемым в расстреле людей в больнице чешского города Острава. Снимки опубликованы на странице полиции Чехии в Twitter.

В общей сложности правоохранители выложили две фотографии. На одной из них мужчина изображен в анфас, на второй он запечатлен идущим по коридору.

По данным стражей порядка, преступник передвигается на серебристом Renault Laguna с номером 9T57401. В то же время местных жителей призывают не пытаться остановить стрелка, поскольку он, вероятнее всего, вооружен и опасен.

Ранее сообщалось, что мужчина мог мстить за смерть ребенка во время родов.

До этого полиция Чехии уже публиковала фотографию подозреваемого — мужчины в красной куртке. Однако позднее сообщение было удалено: в правоохранительных органах указали, что человек на снимке — важный свидетель.

Мужчина открыл стрельбу в больнице, убив по меньшей мере шесть человек, утром 10 декабря.

Предыдущий расстрел с большим количеством жертв произошел в Чехии в 2015 году. Тогда в результате стрельбы в ресторане города Угерски-Брод погибли девять человек.

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