Напавший на чешскую больницу покончил с собой

Подозреваемый в стрельбе в больнице Остравы покончил с собой, сообщает чешская полиция в своем Twitter.

«На данный момент мы опознаем человека, который выстрелил себе в голову», — сообщают правоохранительные органы. Его выследили с помощью информации об автомобиле, на котором стрелок якобы передвигался по городу. Полиция устанавливает личность мужчины.

Ранее были опубликованы фотографии человека, которого считают главным подозреваемым в расстреле людей в больнице чешского города Острава. В общей сложности правоохранители выложили две фотографии. На одной из них мужчина изображен анфас, на второй он запечатлен идущим по коридору.

Также сообщалось, что стрелок мог мстить за смерть ребенка во время родов. Он открыл стрельбу в больнице, убив по меньшей мере шесть человек, утром 10 декабря.

Предыдущий расстрел с большим количеством жертв произошел в Чехии в 2015 году. Тогда в результате стрельбы в ресторане города Угерски-Брод погибли девять человек.

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