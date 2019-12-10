Подсчитаны траты России на импортозамещение

Российское правительство в 2019-2020 годах выделило 1,3 триллиона рублей на проекты по импортозамещению. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

В 2015-2018 годах траты на эти цели составили 1,6 триллиона. Подсчитано, что в общей сложности за шесть лет на импортозамещение ушло почти три триллиона рублей.

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По словам Медведева, наиболее успешно в России реализуются программы импортозамещения в пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако премьер отметил и успехи по замещению иностранных продуктов отечественными в машиностроении, радиоэлектронной промышленности и лесной отрасли. Кроме того, Медведев указал на стабильный рост в российском химпроме.

Ранее экономисты подсчитали, что из-за введенных в 2014 году контрсанкций в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран россияне каждый год переплачивают за еду 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Россия реализует программу импортозамещения с 2014 года. Она стартовала на фоне обострения отношений России и Запада из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта в Донбассе и последовавших за этим взаимных санкций.

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