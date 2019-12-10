Сотрудник «Почты России» сыграл в волейбол посылками и попал на видео

Жители Красноярска засняли на видео сотрудника «Почты России», который решил сыграть в волейбол, используя в качестве мяча посылки. Кадры публикует телеканал «Енисей».

На опубликованном ролике видно, как работник почты, разгружая машину с посылками небрежно бросает их в окно пункта приема. При этом некоторые посылки попадают в окно не с первого раза и падают на землю.

Инцидент подтвердили в «Почте России». По словам пресс-секретаря управления федеральной почтовой связи предприятия Анастасии Дюкаревой, на видео попал водитель, к которому будут применены дисциплинарные меры. «Со всем коллективом автобазы проведено дополнительное собеседование по правилам оказания почтовых услуг», — сказала она.

7 декабря сообщалось, что сотрудница местной почты в Уфе вручила ветерану, получающему пенсию на дому, округленную до 13 тысяч 100 рублей сумму, а вместо остатка — кондитерское изделие. По ее словам, «им так велели суммы до 100 рублей выдавать».

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