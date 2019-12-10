Женщина ради заработка выкладывала фото Меган Маркл вопреки запрету

Букингемский дворец запретил дизайнеру ювелирных украшений Дженнифер Мейер (Jennifer Meyer) использовать фотографии Меган Маркл в целях увеличения продаж. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя бизнесвумен из Калифорнии регулярно выкладывала в Instagram снимки герцогини Сассекской в украшениях своего бренда ради привлечения клиентов и дополнительного заработка. Она также неоднократно заявляла, что «Маркл не может насытиться [ее продукцией]». По информации близкого королевской семье источника, такими действиями Мейер нарушала заключенный ранее договор о соблюдении конфиденциальности.

«Дженнифер Мейер получила приказ убрать все изображения, а также четкое объяснение того, как это может навредить Меган и королевской семье», — прокомментировал источник.

В сентябре сообщалось, что Меган Маркл сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время их совместного тура по Африке. Вместо него она надела украшение с бирюзой американского бренда Jennifer Meyer за 200 фунтов (около 15 тысяч рублей).

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