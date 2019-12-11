Умер народный артист России Олег Талыпин

Народный артист России, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Олег Талыпин умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте консерватории.

Отмечается, что артист скончался во вторник, 10 декабря. Причина смерти не уточняется.

Олег Талыпин родился в Ленинграде. С 1963 по 1965 год работал в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). В 1965 году начал выступать с Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии, а семь лет спустя стал концертмейстером группы. Наряду с работой в оркестрах Талыпин выступал и как солист.

С 1981 года музыкант преподавал в Санкт-Петербургской консерватории. Его ученики — лауреаты международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов. В круг любимых композиторов Талыпина входили Дмитрий Шостакович, Петр Чайковский, Иоганнес Брамс и Людвиг ван Бетховен.

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