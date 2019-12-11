Российским бюджетникам срезали зарплаты после подарка от губернатора

Врачи и учителя Иркутской области получили по 10 тысяч рублей в качестве подарка от губернатора к профессиональным праздникам и тут же лишились части зарплаты из-за этой премии, сообщает ИА «Иркутск Сегодня».

По информации агентства, руководство нескольких учреждений вычло сумму выплаты из заработка сотрудников за счет стимулирующей части. В итоге с учетом этих 10 тысяч на руки бюджетники получили в лучшем случае столько же, сколько и обычно. Например, по словам одного из собеседников издания, в школе Усолья-Сибирского технический персонал не получил «губернаторскую премию», но все равно лишился стимулирующих.

Местные чиновники объяснили произошедшее тем, что выплаты шли мимо муниципальных бюджетов, напрямую из министерства образования. При этом их включили в зарплатную линейку, и стимулирующую часть пришлось «срезать», чтобы подогнать зарплаты под средние показатели.

Представительница Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие», фельдшер скорой помощи из Ангарской больницы Татьяна Шульга в разговоре с «Иркутск Сегодня» отметила, что летом областные врачи получили праздничную премию, но за два месяца до этого им срезали стимулирующие, которые вернули только к сентябрю. «Если обычно "стимулирка" была около пяти тысяч, то упала вообще до 106 рублей. Получается, выплатили к празднику по 10 тысяч, но их же и удержали, если не больше», — уточнила она.

При этом из бюджета региона на премии бюджетникам было выделено 887 миллионов рублей и создано отдельное учреждение «Центр социальных выплат Иркутской области» с десятками сотрудников.

Агентство отмечает, что в 2020 году Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал увеличить свою премию до 20 тысяч рублей. Это обойдется бюджету региона в три миллиарда рублей.

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