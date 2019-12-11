В США заявили об увеличении присутствия России в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии. Его выступление опубликовано на YouTube-канале комитета палаты представителей по вооруженным силам Конгресса.

Эспер рассказал на слушаниях в комитете, что его беспокоит этот факт. По его словам, в последнее время присутствие российских военных в Сирии увеличилось, а также усилилось влияние Москвы в Египте и других регионах Ближнего Востока.

Ранее Эспер выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией. По его словам, он озабочен связью Москвы и Анкары в Сирии. Глава Пентагона рассказал, что турецкая сторона отдаляется от НАТО.

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