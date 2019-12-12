Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз. Эти предложения обозначены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия».

По информации издания, в новой редакции КоАП все нарушения компаний, связанные с проверками, находятся в главе «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Ее текст отправлен на согласование в одно из ведомств за подписью замминистра юстиции Дениса Новака, который просит дать ответ «в возможно короткий срок».

Так, за невыполнение предписания контролирующего органа, согласно обновленному КоАП, предусматривается штраф 5-7 тысяч рублей для физических лиц (ранее — 300-500 рублей), 50-70 тысяч рублей для должностных лиц (ранее — 1-2 тысячи рублей) и 25-40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей (для них штрафы за такие нарушения не были установлены). Для юридических лиц штрафы предлагают увеличить с 10-20 тысяч рублей до 200-500 тысяч.

За повторное невыполнение обновленным КоАП предписан штраф 20-40 тысяч рублей для физических лиц, 50-70 тысяч для индивидуальных предпринимателей, 100-150 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет для должностных лиц и 1-2 миллиона рублей для юридических лиц.

В проекте повышены и другие санкции, а по некоторым пунктам они могут быть смягчены. Например, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности предполагается снижение размера штрафа до 100 тысяч рублей для юрлиц (сейчас — максимум 200 тысяч).

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