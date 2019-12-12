Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 декабря.

Также Песков не согласился с утверждением о том, что на российском телевидении появилось больше цензуры. Таким образом он прокомментировал интервью юмориста Дмитрия Брекоткина, который высказал соответствующее мнение.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил журналистам, что власти не вмешиваются в редакционную политику телеканалов. Об этом он заявил в связи с прекращением показа сериала «Слуга народа» с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли на ТНТ.

10 декабря генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, отвечая на вопрос о наличии цензуры на ТВ, заявил, что поручения показывать какого-либо человека или нет не передаются словами. Он также добавил, что

каналами руководят неглупые люди.

В свою очередь, комик и телеведущий Максим Галкин считает, что в последнее время свободы на телевидении стало меньше, в частности, речь идет о политическом юморе.

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