При поиске пропавшего по пути в Антарктиду самолета обнаружили тела

При поиске пропавшего по пути в Антарктиду самолета ВВС Чили обнаружили тела. Об этом сообщает местная радиостанция Cooperativa.

Как рассказал глава региона Магальянес Хосе Фернандес, ВВС республики подтвердили, что в зоне поиска самолета нашли обломки самолета и останки жертв катастрофы. Он отметил, что тела обнаружены в проливе Дрейка. Он находится в 40 километрах от того места, где ранее была утеряна связь с пилотами. По словам Фернандеса, тела подняты из воды и доставлены на бразильское судно, которое находилось в зоне крушения.

10 декабря сообщалось, что транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров, на его борту находились 38 человек. В этот же день в ВВС объявили, что самолет разбился по пути в Антарктиду.

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