Названа возможная причина крушения Ми-28 на юге России

Военный вертолет Ми-28Н, потерпевший крушение в Краснодарском крае, мог зацепиться винтами о землю, когда разворачивался. Такую возможную причину назвал источник ТАСС в экстренных службах региона.

К этим выводам собеседник агентства пришел, исходя из полученных вертолетом повреждений. По его словам, вертолет сильно пострадал, он лежит на земле на винтах. Носовая часть вертолета повреждена, а крылья «поотлетали».

Главное военное следственное управление Следственного комитета сообщило, что возбудило уголовное дело по статье 351 УК («Нарушение правил полетов или подготовки к ним») по факту крушения вертолета на юге России. По предварительным данным, 11 декабря Ми-28 проводил учебно-тренировочный полет «в темное время суток и в сложных метеоусловиях», после чего пропал с радаров.

Ранее другой источник ТАСС сообщал, что одной из причин крушения стал сильный туман. Он также рассказал, что вертолет полностью разрушен.

О крушении боевого вертолета Ми-28 стало известно 11 декабря. Авария произошла недалеко от станицы Платнировская в двух километрах от Кореновского аэродрома. Информацию о крушении подтвердили в Минобороны России.

12 декабря сообщалось, что установлены личности пилотов, погибших при крушении вертолета. Это заместитель командира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин. По данным ТАСС, погибшие были опытными летчиками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



