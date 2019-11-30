На юге России разбился вертолет

В районе поселка Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) разбился вертолет. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко, передает ТАСС.

По словам Дяченко, в настоящий момент нет информации о жертвах или пострадавших в результате аварии.

Между тем, по данным источника «Интерфакса», крушение рядом с Абрау-Дюрсо потерпел вертолет марки Robinson. Он внезапно потерял управление, упал и загорелся. При этом пилот вертолета погиб.

24 ноября сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале и получил сильные повреждения. По словам источника, знакомого с ситуацией, в тот момент, когда Ми-8 был на высоте 12 метров, у него отказал хвостовой винт.

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