Появилось видео с места крушения вертолета на юге России

В сети появилось видео с места крушения вертолета Robinson в районе поселка Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Запись в субботу, 30 ноября, опубликована на YouTube-канале издания «Кубанские новости».

Как сообщалось ранее, вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. При этом пилот погиб. Факт крушения вертолета подтвердил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

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