Вертолет Ми-28 разбился на юге России, в Краснодарском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, вертолет принадлежит одной из силовых структур. Он был найден разрушенным недалеко от станицы Платнировская в двух километрах от Кореновского аэродрома. На борту воздушного судна находились два члена экипажа, они погибли. Эту информацию подтвердило Минобороны России.

По предварительным данным, причиной крушения стал сильный туман в районе аэродрома.

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