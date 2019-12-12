В Адыгее построят вертолетную площадку для экстренной доставки больных

В Кошехабльском районе Адыгеи заканчивают строительство вертолетной площадки, предназначенной для доставки тяжелых больных. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

По информации издания, все строительно-монтажные работы выполнены, подъездные пути подготовлены, дорога заасфальтирована. Строительство планируется завершить в конце года. Санитарной авиацией будут охвачены населенные пункты трех районов республики — Кошехабльского, Шовгеновского и Гиагинского.

На создание площадки было выделено более 2 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в 60 российских регионах на постоянной основе начнет работать санитарная авиация. «На сегодняшний день у нас [с санитарной авиацией] работают 47 регионов, на следующий год их будет порядка 60. До 2024 года у нас должны быть задействованы практически все регионы. Эти работы субсидируются государством, они интересны заказчикам», — сказал председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для этого в ближайшие годы во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек появятся организации первичной медико-санитарной помощи, будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в регионах организуют более сотни центров амбулаторной онкологической помощи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!