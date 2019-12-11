Россиянам захотели разрешить обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы только по паспорту, не предъявляя полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Специальный сервис разрабатывают специалисты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориального подразделения Московской области, сообщает RT.

Проверка полиса будет осуществляться в регистратуре медучреждения. Нововведение потребует изменений в нормативно-правовые акты.

«Этот сервис зависит от региональной политики, это не обязательная история. Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все "взлетит". Если уже сейчас они к нам обратятся, такая возможность может быть им предоставлена», — пояснил начальник управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктора Журавлев.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для этого в ближайшие годы во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек появятся организации первичной медико-санитарной помощи, будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в регионах организуют более сотни центров амбулаторной онкологической помощи.

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