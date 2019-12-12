Площадь пожара на крейсере Адмирал Кузнецов увеличилась со 120 до 600 квадратных метров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщили в центре судостроения (ЦС) «Звездочка», на момент возгорания на крейсере находилось 400 человек, передает ТАСС. В пресс-службе добавили, что «такого, чтобы на носилках кого-то выносили, нет».

Ранее сообщалось, что с крейсера «Адмирал Кузнецов» спасли от 6 до 8 человек. Судьба минимум одного человека остается неизвестной. В ЦС «Звездочка» заявили, что информация о пострадавших пока не подтверждается.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. В настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке. Как сообщал источник «Интерфакса», площадь пожара выросла до 120 квадратных метров, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек.

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