Опубликован список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

«5 канал» опубликовал список пострадавших при пожаре крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Перечень фамилий опубликован на сайте телеканала.

Все они были доставлены в Мурманскую городскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что состояние одного из пострадавших на крейсере оценивается как легкой степени тяжести, шестеро в реанимации.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.

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