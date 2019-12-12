Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пострадавших уже десять, в основном у них отравление продуктами горения», — сказал собеседник агентства, уточнив, что шестеро находятся в реанимации. Состояние одного из пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что во время пожара спасены восемь человек, судьба еще одного остается неизвестной. Среди пострадавших при возгорании на крейсере рабочих не было, уточнили в Центре судоремонта «Звездочка». Пострадали двое военных, их жизни ничего не угрожает.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.

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