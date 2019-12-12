Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до шести. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По данным собеседника агентства, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что возможной причиной возгорания при проведении работ на крейсере мог стать человеческий фактор. Об этом рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.

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