Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, во время пожара спасены восемь человек, судьба еще одного остается неизвестной. Среди пострадавших при возгорании на крейсере рабочих нет, уточняет агентство со ссылкой на Центр судоремонта «Звездочка».

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.

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