Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, предметно вопрос товарооборота стороны не обсуждали.

Издание также указывает, что по итогам переговоров госсекретарь США Майк Помпео сказал: «Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве». По данным газеты, речь идет о запуске российско-американского Делового консультативного совета.

Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с Помпео. Также министр встретился с Трампом, их беседа продлилась около 45-50 минут. По ее итогам российский дипломат заявил, что хорошие отношения с Москвой выгодны для американского бизнеса, «для США в целом и для ситуации в мире». При этом Лавров счел, что не все в США «разделяют наш настрой».

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