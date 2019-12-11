Лавров счел Трампа понимающим выгоду от отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Министр пояснил, что хорошие отношения с Москвой выгодны для американского бизнеса, «для США в целом и для ситуации в мире». При этом Лавров счел, что не все в США «разделяют наш настрой». По его словам, некоторые всячески мешают нормализации отношений сторон и «пытаются обкладывать [Россию] все новыми и новыми санкциями».

Также министр отметил, что предложил Трампу опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого России вмешательства в выборы. Лавров напомнил, что переписка осуществлялась с октября 2016 года по январь 2017 года. Из нее ясно, что российская сторона готова сотрудничать по любому вопросу, который связан с подозрениями Вашингтона во вмешательстве Москвы в выборы, подчеркнул он.

Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Также министр встретился с Трампом, их беседа продлилась около 45-50 минут. О возможности встречи американского лидера с Лавровым сообщалось еще 9 декабря. Отмечалось, что они обсудят вопрос контроля над вооружениями.

Россию в последние годы неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов в США и ряде стран Европы. Москва эти обвинения отвергает.

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