Трамп оценил встречу с Лавровым

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер назвал беседу с российским министром «очень хорошей». По его словам, он обсудил с Лавровым такие вопросы, как контроль над ядерными вооружениями, вмешательство в выборы, торговлю, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также Иран и Северную Корею.

«Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!» — заключил Трамп.

В свою очередь, Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией, однако не все в США разделяют такое мнение. Также министр отметил, что предложил американскому лидеру опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого России вмешательства в выборы

Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Также министр встретился с Дональдом Трампом, их беседа продлилась около 45-50 минут.

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