В России появился новый бренд швейцарских часов

В декабре 2019 года на российском рынке впервые появился швейцарский часовой бренд TUDOR. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам директора Montres TUDOR S.A. Эрика Пирсона, выход на российский рынок стал одним из ключевых стратегических шагов компании наряду с выходом на рынки США в 2013 году, Великобритании в 2014-м и Японии в 2018-м, которые превратили TUDOR в глобальный бренд.

Продажи стартуют в московском ЦУМе и санкт-петербургском ДЛТ. «Бренд TUDOR в своем выборе российского партнера остановился на компании Mercury, самом крупном и авторитетном ритейлере в стране. Она предложила TUDOR лучшие места на своих главных торговых площадках», — поделился директор Montres TUDOR S.A Эрик Пирсон.

Фото: TUDOR 1 /2

TUDOR — швейцарский часовой бренд, созданный основателем компании Rolex Гансом Вильсдорфом и производящий механические часы с 1946 года. Сегодня часовая коллекция TUDOR включает в себя такие флагманские линейки, как Black Bay, Pelagos, Glamour и 1926. С 2015 года компания производит собственные мануфактурные калибры с различными функциями.

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