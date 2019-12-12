Россияне высказались о страхе быть уволенными

Чуть больше четверти россиян (26 процентов) высказались о страхе быть уволенными с нынешнего места работы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

По его данным, 33 процента опрошенных точно уверены, что их не уволят, еще 30 процентов думает, что этого скорее не произойдет. 10 процентов респондентов затруднились ответить.

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Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предположил, что страх потерять работу может быть и не связан с объективными факторами, а продиктован тревогой из-за не очень оптимистичной ситуации в экономике. «Потом, нужно учитывать тот факт, что опрос проводил сервис по поиску работы — им чаще пользуются люди, уже настроенные на поиск нового места», — добавил он.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что в России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона. Больше всего нуждаются в работниках столичные компании: в Москве ищут 170 тысяч специалистов. На втором месте — Московская область, где работодатели заявили о 79 тысячах свободных мест. Санкт-Петербург находится на третьем месте: в там размещено 69 тысяч вакансий.

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