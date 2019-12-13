Во взорванном доме в Германии нашли боеприпасы

Видео: t.me/rt_russian

В одной из квартир жилого дома города Бланкенбург утром 13 декабря произошел взрыв. Отмечается, что там проживал 78-летний мужчина. Германская полиция обнаружила несколько канистр газа и старые боеприпасы. Видео с места происшествия опубликовало Ruptly.

На кадрах видно, что часть стены в черной саже, вокруг здания работают полиция и пожарные. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа.

В конце января в Германии задержали троих граждан Ирака, подозреваемых в подготовке теракта. Их арестовали неподалеку от границы с Данией. Сообщалось, что нападение иракцы планировали совершить с помощью бомбы, автомобиля и оружия. В то же время они только начали подготовку, так что цель и место выбраны не были.

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