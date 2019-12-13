Россия задумалась об экспорте турбин на Кубу и в Иран

Предприятие «Силовые машины» получит 5 миллиардов рублей субсидий на НИОКР в рамках создания и запуска производства линейки газовых турбин мощностью от 65 до 170 мегаватт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков уточнил, что эти турбины в основном нужны внутреннему рынку. В то же время предполагается, что российскими турбинами могут заинтересоваться Куба, Иран и Сирия. Поскольку фирма находится под санкциями, поставки мог бы осуществлять не производитель, а генерирующая компания.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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