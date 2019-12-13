Пожарный пострадал при тушении огромного склада тканей в Москве

Видео: t.me/bazabazon

В московской районе Чертаново на Варшавском шоссе произошел пожар на складе тканей, пострадал пожарный. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

В результате пожара обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. Внутри здания слышны хлопки. На место происшествия вызвана пожарная авиация.

«Площадь возгорания увеличивается. <...> Пожару присвоен третий ранг сложности», — сообщил собеседник агентства.

Движение на шоссе затруднено, уточняет агентство.

Ранее в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад загорелся склад с краской на территории завода лакокрасочных изделий. Во время пожара рухнула крыша. Находившаяся на складе краска разлилась на площадь 800 квадратных метров. Пожару также был присвоен повышенный ранг сложности.

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