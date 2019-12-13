Голос и музыка из фильма ужасов в детской комнате оказались проделками хакера

Видео: 6abc Philadelphia / YouTube

Хакер взломал камеру видеонаблюдения Ring, установленную в детской комнате семьи из американского штата Миссисипи. Об этом сообщает 6ABC.

По словам матери Эшли Лемэй (Ashley LeMay), они с мужем купили камеру для того, чтобы наблюдать за тремя детьми в свое отсутствие. Спустя несколько дней после ее установки дочь Лемэй, Алиса, пожаловалась на то, что слышит странные звуки в комнате: голос и музыку.

В ролике, записанном с камеры, видно, как сначала начинает играть песня Tiptoe Through the Tulips, использовавшаяся в фильме ужасов «Астрал». Девочка останавливается посреди комнаты и кричит: «Кто это?» При этом из камеры слышатся звуки дыхания.

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Затем голос произнес: «Я твой лучший друг. Я Санта-Клаус». После этого девочка позвала маму. Голос еще раз повторил: «Я Санта-Клаус. Ты не хочешь быть моим другом?» Мать девочки рассказала, что после этого человек пытался заставить дочь хулиганить, пока в комнату не вошел отец и не отключил камеру.

Лемэй предположила, что хакером может быть либо их знакомый, либо сосед. «Он мог смотреть, как они спят, как переодеваются. Чего только он мог не видеть», — посетовала женщина.

Представитель Ring заявил, что в компании в настоящий момент занимаются расследованием этого случая. Он также отметил, что взлом никак не связан с уязвимостью самого устройства. По его словам, хакер смог получить доступ к камере, так как семья, возможно, использовала те же имя пользователя и пароль, что и в других учетных записях, данные которых могли быть слиты в сеть.

В сентябре злоумышленники взломали систему управления умным домом Google Nest. Они повысили температуру в доме и заставили семью слушать непристойные песни.

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