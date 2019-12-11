Создатели антивируса годами собирали и продавали данные миллионов пользователей

Создатели популярного антивируса Avast собирали и продавали информацию о пользователях. Как выяснил Forbes, с 2013 года компания могла эксплуатировать данные 400 миллионов клиентов.

Генеральный директор компании Ондрей Влчек (Ondrej Vlcek) подтвердил продажи массивов данных, однако заявил, что вся информация была обезличена: по его словам, до загрузки на серверы компании эта информация лишалась персональной составляющей — URL-адреса, имен и прочего.

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Он пояснил, что активность юзеров отслеживалась через расширения в браузере. Позднее она передавалась компании Jumpshot для анализа перед продажей. Гендиректор заявил, что часто покупателями такой информации становились инвесторы, которые пытались понять интересы потенциальных покупателей. Влчек пояснил, что по такой же схеме организации продают обезличенные данные пациентов клиник.

Сотрудники фирмы-продавца утверждают, что предлагают клиентам «детализированные данные». По их словам, они владеют базой 100 миллионов юзеров и информацией об их поведении в сети — что они ищут, как взаимодействуют с продуктами и какие покупки совершают.

Ранее стало известно, что уязвимость в операционной системе Android позволила хакерам создавать и использовать программы, нацеленные на кражу логинов и паролей к банковским учетным записям. Под угрозой оказалось не менее 500 популярных приложений.

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