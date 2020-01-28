Порнопредпочтения миллионов пользователей Avast собрали и продали

Журналисты уличили компанию Avast Software в продаже личных данных миллионов пользователей антивируса Avast. Покупателями выступали крупнейшие мировые компании, в том числе Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, утверждается в совместном расследовании изданий Motherboard и PCMag.
Покупатели базы данных получали возможность детально следить за поведением людей в интернете. Опция «Все клики» давала полный доступ к данным обо всех посещенных страницах и перемещениях между сайтами. Уточняется, что Avast также собирал данные о GPS-координатах пользователей Google Maps, историю посещения страниц в LinkedIn и просмотров видео на YouTube. Кроме того, с помощью собранной антивирусом информации можно узнать, в какое время пользователь заходил на порносайты и какие именно видео смотрел.
Для продажи данных браузерной истории использовали дочернюю компанию Jumpshot. По данным компании Avast, их программным обеспечением ежемесячно пользуются до 435 миллионов человек. В документах, принадлежащих Jumpshot, говорится о сборе данных 100 миллионов юзеров.
База не содержит информации об именах пользователей или иных их личных данных. Однако с помощью других собранных антивирусом данных деанонимизировать пользователя вполне реально, отмечают журналисты со ссылкой на экспертов.
В компании Avast заявили, что собирали и продавали информацию только тех, кто дал на это свое согласие. Тем не менее, проведенный журналистами опрос показал, что пользователи не знали о торговле их данными.
В материале также уточняется, что с прошлой недели антивирус Avast стал запрашивать разрешение на сбор персональных данных во всплывающем окне у пользователей.
О том, что антивирус Avast собирал личные данные пользователей, стало известно в декабре 2019 года. Тогда утверждалось, что компания могла эксплуатировать данные 400 миллионов клиентов.