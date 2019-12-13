Названы главные угрозы будущего в сети

Специалисты в области кибербезопасности назвали основные категории угроз в киберпространстве, ожидающие пользователей в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Avast, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам экспертов, в будущем злоумышленники найдут новые сложные способы заражать устройства. Среди наиболее вероятных проблем будущего названы шпионаж, кража почты, опасные рассылки и использование уязвимостей удаленного доступа.

Преступникам важно, чтобы угроза настигла самого человека, так как именно пользователи являются наиболее уязвимыми по сравнению с компьютерными системами, — они могут ошибиться или перепутать страницы, случайно зайти на фишинговый сайт.

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Вторым трендом в сети станут уязвимости в гаджетах от Apple. Охоту на них объявили и хакеры, и исследователи. Помимо этого, большую ставку злоумышленники сделали на поддельные или опасные программы для iOS и Android, платные подписки или рекламные приложения.

Также в 2020 году многие атаки будут направлены на «умные» устройства. Их количество растет с каждым днем, однако пользователи все еще не научились безопасно ими пользоваться.

Ранее стало известно, что хакеры захватили переписку представителей двух фирм, подделали ее и обманом получили на свои счета миллион долларов. После того, как атака была обнаружена, преступники попробовали вновь выманить у инвесторов крупную сумму.

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