В российском городе нашли детскую больницу «из Сайлент Хилла»

Пользователи соцсетей ужаснулись фотографиям действующей детской поликлиники в городе Серов Свердловской области.

Снимки из медучреждения опубликованы в паблике «Это Серов, детка!» во «ВКонтакте».

На кадрах видны обшарпанные стены с огромными трещинами, старые ржавые трубы, с потолка сыпалась краска. Один из комментаторов под постом заметил в коридорах грибок и сказал, что ремонт делать уже поздно, «надо вырубать стены».

«Катакомбы в Сайлент Хилл», — написал другой пользователь.

Фото: страница «Это Серов, детка!» во «ВКонтакте» 1 /5

Еще один человек предположил, что когда-нибудь здесь снимут фильм ужасов. Другой отметил, что в здании можно играть в хоррор-квесты без декораций.

Некоторые комментаторы уточняли, что такая картина не во всей больнице, а только на третьем этаже. Здание понемногу ремонтируют, уже сделали регистратуру, лабораторию, крыло на втором этаже.

«Фото — все правда. 3-й этаж без ремонта и закутки, где бассейн, где комната для мамы — там беда. Ремонт произведен, только где ведется прием. А у остальных кабинетов все плохо», — пояснила одна из посетительниц клиники.

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