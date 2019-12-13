В Госдуме оценили прогноз Климкина о переходе части Украины под контроль Москвы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская оценила заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина, который предрек переход части территорий Украины под контроль Москвы. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 13 декабря.

По мнению российского парламентария, Климкину всерьез следует задуматься о своем психологическом состоянии. Поклонская посоветовала ему избавиться от фобий, в том числе русофобии.

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Ранее в издании «Европейская правда» была опубликована статья Климкина, в которой он прогнозирует переход ряда украинских земель под «вассальную зависимость от России» в случае, если Киев пойдет на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению экс-дипломата, Москва попытается добиться «фрагментации Украины» некими «гибридными средствами».

В начале ноября Павел Климкин заявил, Россия готовится к полномасштабному удару по югу Украины. По его мнению, таким способом российская сторона попытается получить контроль над черноморским побережьем страны.

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